Dalla Cina sono sicuri: Apple potrebbe presentare un pieghevole prima del previsto

Due pieghevoli in arrivo

Apple vorrebbe accelerare la produzione

Per quanto riguarda invece le tempistiche, due mesi fa, Ming-Chi Kuo ha riferito che Apple sta lavorando su un MacBook pieghevole da 20,3 pollici, mirando a un rilascio nel 2027.

Secondo Jeff Pu però la casa di Cupertino ha "accelerato" il suo lavoro sui dispositivi pieghevoli. Il rapporto dice che c'è "aumento della visibilità" dei dispositivi pieghevoli di Apple sulla base dei controlli della catena di approvvigionamento.

Questo comporterebbe un avvio della produzione di massa per il "dispositivo pieghevole" da 20,3 pollici verso la fine del 2025, mentre l'iPhone pieghevole arriverebbe per la fine del 2026.

I prezzi, come immaginerete, non saranno bassi. Pu rivela infatti come il pieghevole di Apple rappresenterebbe una "nuova line-up per Apple" rivolta al "mercato ultra-high-end".

Ovviamente prendete queste anticipazioni con una certa dose di scetticismo, perché non sono state confermate da altre fonti, ma rendono l'idea dell'interesse di Apple verso il nuovo settore.