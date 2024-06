I gioielli pieghevoli di Motorola scaldano i motori: conferme sulla data di lancio

Motorola è stata una tra le primissime aziende a tuffarsi nel settore degli smartphone pieghevoli , con i suoi Razr che di anno in anno si sono rinnovati. E anche per questo 2024 si attendono novità.

Recentemente la divisione cinese di Motorola, che fa capo a Lenovo, aveva diffuso alcuni dettagli in merito al prossimo evento che terrà il 25 giugno in Cina, i quali suggerivano il lancio dei nuovi pieghevoli. Ora, la stessa tipologia di annuncio arriva anche dalla divisione statunitense di Motorola.

Come potete vedere dal breve video in basso, Motorola ha annunciato un importante evento per il prossimo 25 giugno che riguarderà il mercato statunitense. Il video, pur breve, non lascia particolari interpretazioni da fare: i nuovi pieghevoli della casa stanno davvero arrivando, entrambi con design flip, ovvero a conchiglia.