I pieghevoli Motorola Razr 50 Ultra senza veli: lo schermo esterno cresce

Parliamo della serie Motorola Razr 50 Ultra . Dopo aver visto le prime immagini prototipali, il noto leaker Evan Blass ci fornisce una lunga serie di render. Le immagini, che trovate tutte in galleria , ci mostrano il design completo dei nuovi pieghevoli di Motorola.

Arrivano nuovi dettagli sui prossimi pieghevoli di casa Motorola , con la casa alata che si conferma tra i principali attori in questo segmento di mercato.

Posteriormente, oltre alla nota di colore, vediamo il classico logo Motorola. Ma è il display esterno che cattura tutte le attenzioni: anche per questa nuova generazione, Motorola sembra essere intenzionata a incrementare le dimensioni del display esterno.

Dai render appena condivisi online abbiamo modo di vedere il design dei nuovi Razr 50 Ultra da ogni angolazione. Vediamo innanzitutto che potrebbero arrivare tre colorazioni diverse: verde, arancione e scura. Al di là dello sfondo mostrato, vediamo le differenze in termini di tonalità nella parte posteriore e in quella laterale .

Un display esterno di dimensioni considerevoli rappresenta una differenza importante anche in confronto ai rivali dei pieghevoli Motorola Razr, i quali finora hanno offerto, al netto di qualche eccezione, display esterni relativamente limitati in termini di dimensioni. Questo si ripercuote anche sulle funzionalità a disposizione del display esterno.

Guardando sempre al display esterno, notiamo che Motorola conferma la presenza delle due fotocamere coadiuvate dal flash LED. Una configurazione identica a quella che troviamo sul predecessore Razr 40 Ultra. Il profilo laterale non lascia particolari brividi, con la porta USB-C nella parte inferiore al fianco degli speaker audio. Non mancherà l'alloggiamento per la SIM.