I futuri pieghevoli Samsung potrebbero davvero costare meno

I prezzi degli smartphone pieghevoli non sono particolarmente diminuiti negli ultimi anni. Tuttavia, le cose presto potrebbero cambiare. In particolare, secondo una nuova indiscrezione, Samsung starebbe provando a tagliare i costi sui display dei pieghevoli tramite un metodo particolare che consisterebbe nell'utilizzo della stampa a getto d'inchiostro di Segyung Hitech per realizzare le cornici sui display pieghevoli.

Questa tecnica, che sostituirebbe l'attuale processo Micro Dry Decoration (MDD), produce un foglio più grande rispetto a quello MDD e ciò consentirebbe di tagliare più pellicole da riutilizzare come cornici. Il nuovo metodo, dunque, permetterebbe a Samsung di abbassare il prezzo finale dei suoi futuri pieghevoli.