Come saranno i pieghevoli Samsung: nuovi dettagli sullo storage

Come anticipato sopra, abbiamo anche modo di vedere quali saranno le opzioni di storage per i nuovi dispositivi di Samsung:

Dai leak emersi in precedenza sappiamo che questi due nuovi pieghevoli potrebbero arrivare sul mercato, almeno in quello statunitense, con un processore Snapdragon di Qualcomm.

Per Flip 6 si vocifera un display esterno da 3,9" e una batteria da 4.000 mAh. Mentre per Fold 6 ci si aspetta addirittura una variante Ultra con S Pen.

Manca ancora qualche mese al lancio, previsto per il prossimo luglio, e pertanto possiamo aspettarci nuovi rumor in arrivo che possano delineare in maniera più approfondita il profilo dei nuovi pieghevoli di Samsung.