Ultimi dettagli sui pieghevoli di Xiaomi: Mix Fold 4 batterà il record di Honor?

Mix Fold 4: il più sottile del mondo

Il leaker dichiara anche che il dispositivo sarà impermeabile (per la prima volta nella serie) e ad alta resistenza, e la cerniera molto piccola. Inoltre avrà anche il supporto per la ricarica wireless .

Secondo Digital Chat Station , che ha pubblicato su Weibo la corposa anticipazione, Mix Fold 4 sarà il nuovo detentore del record per lo smartphone pieghevole più sottile, spodestando Honor Magic V2 (che ricordiamo misura 9,9 mm da chiuso e 4,7 mm da aperto).

Il comparto fotografico

Quando arriveranno

Digital Chat Station dichiara anche che Mix Fold 4 e Mix Flip saranno rilasciati nel terzo trimestre di quest'anno, quindi tra luglio e settembre.

Ricordiamo che Xiaomi 15 con Snapdragon 8 Gen 4 verrà lanciato a metà ottobre, quindi non dovrebbe essere troppo a ridosso di quella data. Stando alle ultime informazioni, non sembra che Mix Fold 4 e Mix Flip siano destinati al mercato globale, anche se in passato si era parlato di questa possibilità.