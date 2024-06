Ecco PillBot, la pillola endoscopica che i medici guideranno con un controller

La startup americana Endiatx lancerà un dispositivo che rivoluzionerà gli esami gastrointestinali. In particolare, debutterà PillBot , un robot ingeribile dalle dimensioni di 13x30 mm, il quale sta per entrare nella fase di sperimentazione clinica. Questo piccolo robot è equipaggiato con telecamere ad alta risoluzione e sensori sofisticati e consentirà ai medici di ottenere uno sguardo approfondito sul corpo umano.

In attesa di ulteriori sperimentazioni, Endiatx è riuscita a raccogliere finanziamenti per 7 milioni di dollari. Entro la fine dell'anno, verranno avviati i test clinici in una nota istituzione medica americana. L'azienda punta ad ottenere l'approvazione della FDA e di lanciare PillBot entro i primi mesi del 2026. Per quanto riguarda il prezzo, l'obiettivo è rendere il micro-robot accessibile a tutti.

Difatti, si parla di un prezzo di circa 50 dollari per unità.

Dunque, PillBot potrebbe rappresentare un'importante step in avanti per la sanità visto che consentirà ai medici di approfondire la visione del tratto gastrointestinale (in attesa di ulteriori evoluzioni) e quindi di fornire diagnosi ancora più accurate. Vedremo se l'obiettivo verrà pienamente centrato oppure se la tecnologia risulterà ancora bisognosa di accorgimenti.