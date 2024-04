Ora potete fissare messaggi multipli su WhatsApp: ecco come

Arrivano delle importanti novità per gli utenti WhatsApp , la piattaforma di messaggistica istantanea diffusa in tutto il mondo. Queste riguarda la funzionalità di pin dei messaggi , quella che permette di fissare all'interno delle chat i messaggi da tenere sempre in primo piano.

La novità per il pin dei messaggi WhatsApp

Il pin dei messaggi WhatsApp è una funzionalità presente sulla piattaforma da qualche tempo. Si tratta di una funzionalità che permette di fissare un messaggio all'interno delle chat, ovvero di tenerlo in evidenza in cima alla chat per averlo sempre visibile.

Fissare un messaggio WhatsApp ha senso per quei contenuti che devono sempre essere messi in evidenza, magari per avere sempre presente una comunicazione o delle informazioni importanti per una specifica attività in corso o in prossimità.

Finora gli utenti WhatsApp potevano fissare un singolo messaggio per ogni chat tramite l'app di messaggistica. L'opzione prevede la possibilità di fissare un messaggio in chat per un tempo predefinito, personalizzabile tra 24 ore, 7 giorni e 30 giorni.

Se volete saperne di più, potete consultare la nostra guida che descrive come fissare un messaggio su WhatsApp.

La novità delle ultime ore consiste nella possibilità di fissare messaggi multipli su WhatsApp. Nello specifico, sarà possibile fissare fino a 3 messaggi contemporaneamente in ogni chat. Gli screenshot che trovate in basso mostrano appunto come appare il fissaggio di più messaggi nella parte alta dell'interfaccia WhatsApp.