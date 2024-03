Pinterest si aggiorna con un nuovo strumento AI per l'inclusività

La novità che permette di personalizzare le tipologie di fisico arrivano per le ricerche sulla moda donna e sui matrimoni . Infatti, un input visivo consentirà ai Pinner di scegliere tra quattro tipologie di fisico e visualizzare così risultati personalizzati , in linea con l'immagine che ogni utente ha del proprio corpo.

La nuova funzionalità di Pinterest si basa sull'intelligenza artificiale, e permette di adattare automaticamente le tipologie di fisico contenute nelle immagini in base all'utente.

Pinterest l'ha introdotta in risposta a diverse statistiche che ha elaborato sulla sua piattaforma, interpretando le ricerche dei suoi utenti anche nel senso dell'inclusività.

Pinterest ha annunciato che la novità è già disponibile per gli utenti statunitensi, e arriva in fase di test per i canadesi. Rimane da capire quando arriverà anche in Italia.