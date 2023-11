Abbiamo allora chiesto sul nostro gruppo Facebook e ci avete confermato che la stessa cosa avviene anche su iPhone , non solo su Android, ma sempre e solo con lo stesso video, anche se in realtà non è proprio l'unico.

Ce ne siamo accorti questa mattina, guardando l'ultimo video di Marques Brownlee : tornando sulla home dello smartphone il video continuava la riproduzione in una piccola finestra fluttuante , che possiamo spostare a piacimento.

Il picture-in-picture , ovvero la possibilità di continuare a vedere un video mentre stiamo usando altre app, è una di quelle funzionalità Premium di YouTube che solo gli abbonati possono usare; almeno finora. Sembra infatti che sia in corso una sorta di test, che permette a chiunque di usare il PiP , ma solo su specifici video .

Lo stesso risultato lo potete ottenere con l'ultimo video di Linus o con l'ultimo video di The Verge, ma non con altri video degli stessi canali.

Ovviamente ce ne saranno senz'altro anche altri in cui funziona il PiP, del resto siamo andati per tentativi, cercando solo tra gli youtuber più famosi e con più iscritti, ma per adesso questi sono gli unici che abbiamo trovato.

Nella descrizione o nel contenuto dei video non sembra esserci nulla di particolare, eppure con questi il PiP funziona subito, anche se avviato durante lo stacco pubblicitario, mentre con altri video, tornando alla home, l'app di YouTube semplicemente smette di riprodurre contenuti.

Ci sfugge la ratio dietro un simile test, ma del resto Google conduce spesso a/b test sulle proprie app, e questo dovrebbe essere solo uno dei tanti. Non crediamo insomma che YouTube si appresti a rendere il picture in picture disponibile per tutti, ma saremmo più che lieti di essere smentiti dai fatti. Diteci anche voi se aveste notato un comportamento simile, e con quali video.