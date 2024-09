Google non torna indietro, la famiglia Pixel del 2025 sarà numerosa

Pixel 9a e Pixel 10, la famiglia rimane numerosa

Quest'anno è stato particolare per i Pixel di Google. Per la prima volta nella storia dei Pixel infatti abbiamo assistito alla presentazione di un numero consistente di modelli.

Infatti abbiamo visto arrivare una serie Pixel 9 numerosa come non mai, con i modelli Pro e Pro XL, affiancati al Pixel 9 Pro Fold, il pieghevole di casa Google. E per il prossimo anno la musica non dovrebbe cambiare.

Nelle ultime ore infatti sono emersi importanti dettagli in questo senso, grazie a quanto condiviso da Android Headlines. Tra le serie Pixel 9a e Pixel 10 assisteremo alla presentazione dello stesso numero di modelli che abbiamo visto quest'anno.

Vediamoli insieme:

Pixel 9a – dal nome in codice Tegu

– dal nome in codice Tegu Pixel 10 – dal nome in codice Frankel

– dal nome in codice Frankel Pixel 10 Pro – dal nome in codice Blazer

– dal nome in codice Blazer Pixel 10 Pro XL – dal nome in codice Mustang

– dal nome in codice Mustang Pixel 10 Pro Fold – dal nome in codice Rango

Pixel 9a dovrebbe quindi arrivare con il nome in codice associato a un rettile, coerente con i nomi in codice assegnati alla serie Pixel 9 che abbiamo visto quest'anno. Qualche giorno fa abbiamo anche appreso i primi rumor sul possibile design di Pixel 9a, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Per la serie Pixel 10 invece dovremmo vedere gli stessi quattro modelli che abbiamo visto con la serie Pixel 9, con i modelli Pro che arriveranno in due vesti, differenti molto probabilmente solo per la dimensione del display e per la capacità della batteria, insieme al nuovo pieghevole.

In merito alle tempistiche di lancio, ci aspettiamo che Pixel 9a arrivi prima dell'estate 2025, mentre per la serie Pixel 10 ci sarà da attendere la seconda parte della prossima estate.