I Pixel 7 riceveranno una delle esclusive dei Pixel 8

Le novità software più interessanti introdotte sui Pixel 8 sono quelle basate sull'intelligenza artificiale da parte di Google. E tra queste troviamo il supporto alla conversazione in più lingue con Assistant per la digitazione vocale con Gboard .

Ma sembra che questa funzionalità non rimarrà un'esclusiva per coloro che hanno acquistato gli ultimi dispositivi di casa Google. Stando infatti al documento di supporto rilasciato Google, vediamo come la rilevazione automatica della lingua da parte di Assistant per la digitazione vocale arriverà anche sulla serie Pixel 7.

Sembra dunque che alcune delle funzionalità introdotte da Google su Pixel 8 non necessitino dei più aggiornati componenti hardware che troviamo sui modelli più recenti di Pixel. Questo fa ben sperare chi ha un modelli delle generazioni precedenti per ricevere sempre più funzionalità dai Pixel 8 in futuro.

In merito alle tempistiche, Google non si è espressa con precisione. Ha riferito che la funzionalità arriverà "presto" su Pixel 7. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.