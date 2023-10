I Pixel 8 saranno i telefoni ideali per gli audiofili

Grazie alla versatilità degli smartphone, non è più necessario utilizzare un dispositivo dedicato per l'ascolto di musica, e le piattaforme di streaming come Apple Music o Amazon Music Unlimited (e a breve forse anche Spotify) sono sempre più agguerrite nell'offrire soluzioni con audio di alta qualità.

Ma c'è un problema. Se volete ascoltare audio in formato lossless, ovvero non compresso, senza perdita di dati o processato in qualche modo, proprio come la musica su CD, dovete utilizzare un dispositivo esterno, un DAC, che consenta di convertire il segnale in analogico.

Questo perché al momento l'audio tramite Bluetooth viene compresso e per quanto di qualità elevata utilizzando codec appositi non raggiunge il livello del formato lossless. Ma con Android 14 gli ingegneri di Google hanno pensato a una soluzione: l'audio lossless tramite USB-C.

Introdotta con la beta 2 di Android 14, questa funzione è stata confermata in arrivo sui Pixel 8.

Ad anticiparla, il vicepresidente dell'ingegneria di Google, Dave Burke, che in una sessione di domande e risposte su Reddit ha dichiarato: "Fondamentalmente ciò che fa (l'audio USB senza perdita) è garantire un audio perfetto, quindi l'audio bypassa il mixer audio, eventuali effetti di elaborazione, ecc. Abbiamo aggiunto il supporto del sistema operativo, quindi il passo successivo è il supporto da parte dei produttori di dispositivi e degli sviluppatori di app".

Burke ha quindi affermato che i Pixel 8 e 8 Pro dovrebbero ottenere la modalità lossless tramite futuri aggiornamenti, ma perché gli utenti possano sfruttarla è necessario che gli sviluppatori di app adottino la nuova API.

A questo punto, tutto quello che dovete fare è collegare un dispositivo alla porta USB-C del telefono, come un paio di cuffie compatibili, avviare la musica in formato lossless sul telefono e godervi la qualità del suono ottimale.

Google non ha rivelato tempistiche per questo aggiornamento, ma immaginiamo che, vista la necessità di un intervento anche da parte degli sviluppatori, non sarà una soluzione disponibile a breve.

In ogni caso, è sicuramente un motivo in più per prendere in considerazione i nuovi telefoni della GrandeG.