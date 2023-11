Pixel 8 brilla su DxOMark: entra nei 10 migliori camera phone

Tutti coloro che sono appassionati di fotografia mobile avranno sicuramente sentito parlare dei Pixel di Google. Gli ultimi gioielli arrivati nella famiglia sono i Pixel 8, presentati giusto qualche settimana fa.

Da sempre l'esperienza fotografica è stata una priorità per Google e per i suoi Pixel. Pur non sposando la corsa ai megapixel, Google si è concentrata molto anche sull'aspetto software per la fotografia, tirando fuori sempre prodotti di livello. Abbiamo visto confermare questo aspetto con l'analisi di Pixel 8 Pro da parte di DxOMark. La storia si ripete per Pixel 8.