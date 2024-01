Non solo un nuovo colore: i Pixel 8 si aggiornano alla grande!

Assieme al lancio del nuovo colore verde menta, Pixel 8 e 8 Pro ricevono il loro primo Feature Drop del 2024, ed è anche bello ricco, con novità per la ricerca, in primis, ma non solo. Peccato che non tutto tutto arrivi anche da noi, ma andiamo con ordine e vediamo subito di cosa stiamo parlando. CERCHIA E CERCA

Cerchia e Cerca, la nuova funzionalità di ricerca svelata assieme ai Galaxy S24, arriverà sui Pixel 8 il 31 gennaio. Per chi se la fosse persa, questa consiste in una pressione prolungata sul tasto home o sulla barra di navigazione, permettendo così all'utente di cerchiare o evidenziare qualsiasi elemento a schermo per ottenere maggiori informazioni su di esso tramite la Ricerca Google. Potete individuare così articoli commerciali, opere d'arte o altro, e porre domande sull'immagine che state cercando, ad esempio se una certa pianta ha bisogno di fertilizzante. MAGIC COMPOSE

Magic Compose è una funzione che, tramite IA generativa, consente di migliorare lo stile dei propri messaggi su Google Messaggi. Disponibile da oggi per Pixel 6 e successivi, Magic Compose consente in pochi clic di rendere i messaggi più concisi o più prolissi, più professionali o più poetici, ecc. ecc. E su Pixel 8 Pro tutto questo avviene sul dispositivo grazie a Gemini Nano, senza bisogno di ricorrere al cloud. PHOTOMOJI Sempre in tema messaggi, potete reagire con uno ritaglio vostro o di un animale (domestico) tramite Photomoji, che consente di trasformare qualsiasi foto in delle "reaction", ovviamente sempre con lo zampino dell'IA (sul dispositivo). Le photomoji vengono salvate in una scheda apposita, per essere poi riutilizzate quante volte volete, ma anche i vostri amici potranno usare le vostre a loro volta. PIXEL 8 PRO MISURA LA FEBBRE Avete presente quando dicevamo che non tutto arriverà anche da noi? Ecco, negli USA Pixel 8 Pro è in grado ora di misurare anche la temperature agli esseri umani, scansionando la fronte col telefono, e volendo è possibile salvare i dati nel proprio profilo Fitbit. Se e quando questa possibilità arriverà anche da noi, essendoci comunque dietro un qualche tipo di approvazione, ancora non lo sappiamo. VARIE