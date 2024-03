I Pixel 8 potrebbero ottenere finalmente la modalità che tutti desideravano

In passato Google ha implementato spesso delle feature innovative, ma ha sempre rinunciato a una modalità desktop per i suoi smartphone: sostanzialmente collegando un Pixel con un cavo USB type-C a uno schermo esterno non succedeva nulla, né una modalità desktop né una proiezione del dispositivo.

Questo succedeva perché Google in fase di progettazione dei passati Pixel poneva un limite hardware per ostacolare questa funzionalità, mentre con i Pixel 8 ha inserito un limite software (aggirabile tramite root), segno che forse si pensava alla possibilità di introdurre la novità, ma non da subito.

Il punto di svolta sembra essere la nuova Beta 2 QPR3 di Android 14, in cui Google ha abilitato l'uscita video sulla serie 8 dei Pixel, come riportato da Mishaal Rahman su Android Authority.