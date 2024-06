Anche il vostro Pixel 8 presenta una riga rosa? Google ha una buona notizia per voi

Il problema

Per arrivare alle segnalazioni più recenti, diversi proprietari di Pixel 8 e 8 Pro hanno lamentato la presenza di bolle sugli schermi dei loro telefoni, ma due dei difetti più ricorrenti riguardano la comparsa di una riga rosa sullo schermo dei Pixel 8 (immagine sotto) o lo sfarfallio dello schermo (qualcosa che ricorda proprio un difetto piuttosto comune sui Pixel 2 XL).

Ma di cosa si tratta? I telefoni Pixel, sin dai tempi del Pixel 2 XL e ai Nexus, hanno una lunga storia di bug e problemi hardware. Onestamente non solo loro, ma evidentemente il controllo qualità di Google non è ai massimi livelli .

La risposta di Google

Poche ore fa infatti sulle pagine del supporto dedicato ai Pixel un Community Manager ha pubblicato un post in cui annuncia l'estensione della garanzia per i Pixel 8 a tre anni dall'acquisto:

Google offre un programma di riparazione estesa per fornire una copertura di supporto per i dispositivi Pixel 8 interessati per 3 anni dopo la data di acquisto al dettaglio originale.

Attenzione, però, per essere idoneo all'estensione di garanzia, il Pixel deve mostrare "una linea verticale che va dalla parte inferiore del display alla parte superiore o uno sfarfallio del display" e "avere un identificatore (IMEI o un numero di serie) determinato da Google o da un partner di riparazione autorizzato che lo qualificano per il programma".

Google infatti aggiunge che non tutti i difetti allo schermo, anche simili, potranno essere idonei all'estensione di garanzia. Sarà l'assistenza a decidere.

È importante notare che questa estensione di garanzia vale solo per i Pixel 8 e non per i Pixel 8 Pro, anche se ci sono segnalazioni di problemi simili anche su questi ultimi.