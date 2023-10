È chiaro comunque che si parla di un confronto dove decretare un vincitore unico non è mai facile, ed è anche per questo che DxOMark usa i sotto-punteggi per ciascuna categoria, e poi (e ve lo dice uno che usa Pixel da anni), ci sono quelle situazioni hit-and-miss , delle quali il bokeh è un ottimo esempio.

In estrema sintesi, Pixel 8 Pro scatta foto migliori di iPhone 15 Pro , ma ha un bokeh meno convincente; è più efficace nello zoom , ma accusa il colpo nei video , e facendo i conti, alla fine di tutto, nel complesso ottiene un punto in meno dei melafonini.

La modalità ritratto dei Pixel crea infatti un effetto di profondità davvero credibile e ben fatto, quando funziona.

Non è però infallibile, e quando sbaglia, sbaglia anche bene (anche su Pixel 8 Pro)! Se il soggetto è umano, nella maggior parte dei casi non ci sono problemi, soprattutto nello scontornare il volto, ma provate sui raggi di una bicicletta, o anche su una persona ma in pose in cui parte dello sfondo sia nascosto e parte visibile, e vedrete che a volte vi ritroverete con segmenti della foto a fuoco quando invece non dovrebbero esserlo.

E poi ci sono i video, da sempre il tallone d'Achille dei Pixel nei confronti di iPhone (e non solo): DxOMark osserva che c'è rumore ben visibile con poca luce, e ci possono essere apprezzabili differenze di nitidezza tra un frame e l'altro.

Google non ha insomma saputo colmare quelli che erano un po' i punti deboli dei Pixel 7, rafforzando invece quelli già forti, e anche così si spiega un punteggio che è comunque elevatissimo, ma non così tanto da conquistare la vetta.

Se foste curiosi di leggere nel dettaglio l'analisi di DxOMark la trovate qui; se invece decideste di comprare un Pixel 8 Pro vi innamorerete senz'altro della sua fotocamera, e probabilmente vi dimenticherete anche di tutti questi ragionamenti.