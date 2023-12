Su Pixel 8 Pro torna una funzionalità che non si vedeva da anni

A partire dalla scelta del nome, Google ha sempre posto particolare attenzione all'esperienza fotografica con i suoi smartphone. I Pixel si sono sempre distinti in positivo in termini di performance fotografiche, grazie all'ottimo connubio tra sensori hardware e potenza software dedicata all'elaborazione delle immagini.

Google non ha deluso nemmeno quest'anno con i suoi smartphone top di gamma , i modelli che sono arrivati sul mercato con la serie Pixel 8 . Questo vale sicuramente per l'esperienza fotografica .

Stiamo parlando della possibilità di scattare astrofotografie , ovvero le foto che prevedono un tempo di esposizione molto lungo, dell'ordine dei minuti, per scattare immagini del cielo stellato, tramite il sensore grandangolare. Tale funzionalità era presente su Pixel 5 e Pixel 4a 5G nel 2020 , poi rimossa da Google.

E proprio in questo contesto sono emerse delle novità che riguardano Pixel 8 Pro , il più grande della famiglia Pixel 8. Su Pixel 8 Pro infatti è tornata una funzionalità di scatto che non vedevamo da qualche anno , precisamente dal lancio sul mercato di Pixel 5.

Sembra che la sua rimozione sia dipesa dalle lamentele degli utenti, i quali segnalavano una scarsa qualità delle immagini in astrofotografia attraverso il sensore grandangolare. Nelle ultime ore però diversi utenti con Pixel 8 Pro hanno notato che è possibile scattare astrofotografie con il sensore grandangolare, segno che Google è tornata sui suoi passi.

La stessa funzionalità non sarebbe disponibile per la variante standard di Pixel 8, segno che Google stia ancora attenta alla qualità delle immagini. Infatti, Pixel 8 presenta un sensore grandangolare da 12 megapixel, simile a quello che troviamo sulla serie Pixel 7, mentre il modello Pro ha un sensore grandangolare da 48 megapixel.

L'ipotesi è che Google sfrutti il pixel binning di Pixel 8 Pro per fornire una qualità alta anche alle astrofotografie scattate con il sensore grandangolare di Pixel 8 Pro.

Vi ricordiamo che la modalità Astrofotografia è un'esclusiva dei Pixel che usano la Google Camera, e che per usarla è necessario inquadrare un cielo stellato senza illuminazione artificiale e posizionare il dispositivo in posizione stabile e ferma.

Per chi non ha un Pixel è possibile provare a installare uno dei porting della Google Camera, e vedere se la modalità Astrofotografia è accessibile. La compatibilità varia in base al modello del dispositivo.