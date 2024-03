Google vuole migliorare Gemini Nano: novità in arrivo per Pixel e Galaxy

Le più importanti società tecnologiche stanno provando a sviluppare i migliori strumenti di intelligenza artificiale generativa. In tal senso, Google sta investendo su Gemini, attualmente disponibile in tre varianti: Nano, Pro ed Ultra. Il primo funziona sui dispositivi Android di fascia premium, come Pixel 8 Pro e Galaxy S24, gli altri due, invece, agiscono sui server cloud di Google.

Ovviamente Gemini Nano ha delle potenzialità limitate rispetto a Gemini Ultra e Pro, tuttavia il colosso di Mountain View sta provando ad allargare l'orizzonte. In particolare, visto che le app possono sfruttare Gemini Nano attraverso un'API, non è molto complesso implementare nuove funzionalità. Nello specifico, recenti indiscrezioni hanno suggerito che Gemini Nano presto potrebbe essere in grado di sintetizzare gli articoli.