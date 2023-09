Nel suo nuovo spot, Google ci svela il terrore di iPhone 15 per i Pixel 8!

Un (anzi, una, data la voce) iPhone 15 Pro Max (con custodia, meglio non mostrare troppo il logo Apple) e un(a) Pixel 7 Pro stanno passando una serata nel bosco. La luna, il falò: cosa manca? Una storia spaventosa per i deboli di cuore (intanto date un'occhiata ai migliori telefoni sul mercato).

Siamo all'ultima puntata della serie di video #BestPhonesForever (gioco di parole con Best Friends Forever), la serie di video in cui Google da mesi prende in giro i melafonini, e oggi Pixel racconta all'amica di uno spaventoso telefono dotato di tastiera QWERTY con terribili tasti cliccanti. "Click, clack, click...".

Ma iPhone non ha paura di quello: quello che teme è il nuovo Pixel 8, con le sue innovative funzionalità IA e il suo design accattivante (non che sarà molto diverso da quello dei Pixel 7, ma vabbé, se lo dice Google).

D'altronde lei ha ricevuto solo una porta USB e un Tasto azione, oltre a un'isola più o meno dinamica: la gente le confronterà su chi avrà la migliore IA o la migliore fotocamera.

Cosa succederà se il lancio dei nuovi Pixel sarà più grandioso e se si lasceranno troppo prendere la mano?

Pixel 7 Pro cerca di confortare l'amica: nessun lancio sarà più grande della loro amicizia. Ma nel frattempo qualcosa si sta muovendo nella boscaglia. "Non c'è niente di cui aver paura", continua Pixel, e in quel momento appare veramente un terribile telefono dotato di tastiera QWERTY, che ha persino l'ardire di mostrare alle due terrorizzate amiche.