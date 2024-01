I Pixel 8 "sentono" le pellicole protettive: perché è importante

I Pixel 8 che sono arrivati alla fine dello scorso anno hanno poi portato una novità che non si era mai vista. Oltre a essere un punto riferimento per l'esperienza fotografica (vi ricordiamo la nostra raccolta dei migliori camera phone del momento ), i dispositivi sono arrivati con l' intelligenza artificiale integrata.

Per questo motivo, diversi produttori di smartphone hanno implementato delle funzionalità software per i loro modelli che consentono di incrementare la sensibilità del touchscreen quando si installa una pellicola. Il valore aggiunto dei Pixel 8 è che sanno riconoscere automaticamente se è stata installata una pellicola.

Il riconoscimento automatico dell'installazione di una pellicola genera una notifica per l'utente, la quale suggerisce di abilitare la funzionalità per incrementare la sensibilità al tocco dello schermo. Chiaramente non è obbligatorio farlo. La stessa tipologia di notifica appare automaticamente quando il telefono rileva che la pellicola è stata rimossa.

La funzionalità è stata abilitata automaticamente da Google per tutti i Pixel 8 e Pixel 8 Pro via server. Per qualche ragione, Google non l'ha abilitata per la serie Pixel 7 (dove comunque è possibile attivare la funzionalità per aumentare la sensibilità al tocco).