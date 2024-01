Da oggi i Pixel 8 sono più belli e vi regalano anche fino a 150€

Per quanto di bene si possa dire di Pixel 8 ed 8 Pro, i colori con cui gli ultimi smartphone di Google sono stati lanciati non sono propriamente esaltanti. Grigio e nero non li commentiamo nemmeno, mentre il rosa di Pixel 8 e l'azzurro cielo di Pixel 8 Pro hanno provato a distinguersi, ma forse senza troppo successo. Ecco quindi che arriva adesso un nuovo colore, in comune tra i due smartphone, per provare a ravvivare le cose: il verde menta.