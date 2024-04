Pixel 8a si fa vedere dal vivo, con un dettaglio che stona

Sono ormai diverse settimane che apprendiamo qualche dettaglio su Pixel 8a, il nuovo medio-gamma che Google lancerà a maggio. Torniamo a parlarne perché emergono online anche delle foto dal vivo. Le immagini che trovate nella galleria in basso ci mostrano come sarà Pixel 8a dal vivo, con un look sicuramente coerente con quanto visto nei render trapelati in precedenza.

Osservando tutte le immagini capiamo subito che Pixel 8a ci ricorda abbastanza Pixel 8, con un look contrassegnato da bordi più arrotondati rispetto alla serie Pixel 7 e Pixel 7a. Ma oltre alla continuità del design con quello di Pixel 8, scorgiamo ulteriori novità. Il particolare che colpisce maggiormente, in negativo per intenderci, corrisponde alla consistenza dei bordi sul display. Quello che vediamo in foto è un bordo abbastanza pronunciato e che non ci aspettavamo. Dalle immagini sembra addirittura leggermente più ampio di quello di Pixel 7a.