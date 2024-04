Pixel 8a avrà una preziosa eredità da Pixel 8: IA e 7 anni di aggiornamenti

Il lancio di Pixel 8a ormai dista solo poche settimane, e stando alla quantità di rumor finora trapelata online ci sembra quasi di conoscerlo ufficialmente. Anche se nelle ultime ore sono arrivati nuovi dettagli che faranno ingolosire chi ha intenzione di acquistarlo.

Il video che trovate alla fine di questo articolo è il centro dell'ultimo leak trapelato online su Pixel 8a. Si tratta di un video promozionale, probabilmente proprio uno di quelli che Google userà per pubblicizzare il suo nuovo smartphone. E ci mostra quali saranno i punti di forza di Pixel 8a.

L'eredità di Pixel 8

Dal video, come dalle immagini stampa trapelate online e che trovate in basso, ci accorgiamo che c'è davvero tanta carne al fuoco per Pixel 8a. Niente di rivoluzionario, ma tante funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale che forse non ci aspettavamo per un medio-gamma. Andiamo a vederle con ordine: