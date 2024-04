Pixel 8a si mostra senza veli in verde e blu: abbiamo visto colori migliori?

Anche per Pixel 8a, Google sembra voler puntare sulle colorazioni particolari . L'immagine che trovate in basso mostra Pixel 8a che sarebbe addirittura già in vendita in Marocco . Chiaramente non abbiamo modo di verificare l'autenticità dei dispositivi ritratti in foto.

Soprattutto per quanto riguarda l'alternativa in verde, vediamo come la tonalità sembra molto tenue , soprattutto per quanto riguarda la cover posteriore. Chiaramente, un aspetto importante è costituito dalla finitura della cover e del materiale.

Le colorazioni appena viste dovrebbero corrispondere alle alternative che arriveranno sul mercato come Bay (per il blu) e Mint (per il verde). Chiaramente non pretendiamo di esternare giudizi in base a una foto non ufficiale, e soprattutto su un aspetto soggettivo come quello delle colorazioni di uno smartphone. Però fateci sapere voi cosa ne pensate.

Vi ricordiamo che il lancio ufficiale di Pixel 8a dovrebbe avvenire a maggio, in concomitanza con l'annuale evento Google I/O. Al momento non è stata definita una data esatta, torneremo ad aggiornarvi non appena la sapremo.