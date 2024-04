Angoli arrotondati e cornici pronunciate: la ricetta di Google per Pixel 8a

Le ultime immagini su Pixel 8a rivelano ulteriori dettagli su angoli e cornici

Come anticipato già da precedenti leak, Pixel 8a compie un ulteriore passo in avanti nell'arrotondare gli angoli rispetto a Pixel 8, facendo apparire gli attuali dispositivi dell'azienda decisamente squadrati.

Se i render del nuovo Pixel 9 dovessero rivelarsi corretti, questo potrebbe essere l'ultimo dispositivo con il linguaggio stilistico introdotto con Pixel 6.

Guardando le cornici, sembrano veramente pronunciate, soprattutto quella inferiore. Non è una grande novità di per sé, visto che questa sembra una delle caratteristiche su cui punta Google per differenziare i dispositivi della serie "a" dai top i gamma, ma non tutti potrebbero apprezzarle.