Possiamo già vedere qualcosa di Pixel 8a

Pixel 8a sarà il nuovo dispositivo di fascia media di Google, atteso sul mercato per l'inizio della prossima estate . Negli ultimi giorni sono trapelati dei dettagli che delineano un minimo cosa aspettarci dal dispositivo, e ora ne apprendiamo di nuovi.

Le immagini che trovate nella galleria alla fine di questo articolo rappresentano quelli che dovrebbero essere gli sfondi ufficiali di Pixel 8a. Grazie all'affidabile Kamila Wojciechowska siamo infatti in grado di vedere in anteprima quali saranno gli sfondi ufficiali dei nuovi Pixel 8a di Google.

Come potrete constatare facilmente dalle immagini, gli sfondi di Pixel 8a hanno tutta l'aria di essere ispirati ai minerali. Vediamo infatti un paio di sfondi con tonalità verde predominante, i quali si chiameranno Titanite. Ci saranno anche degli sfondi con una tonalità predominante in blu, denominati Barite.

E infine ci saranno quelli in grigio, denominati Hematite. Questi sfondi con queste tonalità ci fanno pensare che queste tre colorazioni potranno poi essere anche quelle con cui debutterà Pixel 8a sul mercato, ma non abbiamo conferme in merito a questo.

Oltre agli sfondi ispirati ai minerali, troviamo un'altra immagine che dovrebbe essere inclusa nel set degli sfondi ufficiali per Pixel 8a, realizzata da Antti Kalevi, un artista finlandese che ha già preso parte alla realizzazione di sfondi ufficiali per dispositivi Pixel.