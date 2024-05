Google Pixel 8a ufficiale: sembra così tanto un Pixel 8, che costa uguale!

A Google Pixel donato non si guarda in bocca, e allora andiamo subito a vedere la sua scheda tecnica ufficiale, prima di qualche opinione e ovviamente di tutte le informazioni sul prezzo di lancio .

Pixel 8a: Caratteristiche Tecniche

E le fotocamere? Ormai lo saprete, la magia di Google sta in buona parte nell'elaborazione software, quindi i sensori in sé hanno un ruolo minore (per quanto comunque importante). E quando Google dice che "è facile scattare foto fantastiche", con Pixel 8a, in fondo gli crediamo; ma ne riparleremo meglio in sede di recensione.

Sempre in tema di software per la fotocamera, ci sono tutte le funzioni più importanti che troviamo anche nei fratelli maggiori: da scatto migliore, al magic editor, fino anche alla gomma magica per l'audio, per rimuovere dai video i suoni indesiderati.

Tra i bonus inclusi abbiamo anche 3 mesi di YouTube Premium e di Google One e 6 mesi di Fitbit Premium: tutti gratis! E gli anni di aggiornamento promessi sono sempre 7, come su Pixel 8 e 8 Pro.