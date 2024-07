Pixel 9 e l'ossessione dei cameraphone: nuovi dettagli sulle fotocamere e batteria

Pixel 9 Pro si candida al trono di cameraphone

Iniziamo subito col dire che, in base ai dettagli appena emersi online, i nuovi Pixel 9 vedranno degli aggiornamenti dei sensori fotografici su tutti i modelli . Una novità sicuramente non scontata se guardiamo alle scorse generazioni di Pixel.

La velocità di ricarica continuerà a volare basso, e finalmente vediamo Pixel 9 Pro Fold

Dunque, Google continua sulla sua strada contrassegnata da batterie che non si ricaricano con velocità da capogiro, come invece vediamo su altri top di gamma Android. Proprio come Samsung, Google sembra invece prediligere delle velocità di ricarica sicuramente rapide, ma sicuramente non straordinarie. La scelta potrebbe essere stata presa sempre nell'ottica del preservare la salute nel tempo di tali batterie.

I dettagli appena trapelati sul comparto batteria ci danno modo anche di vedere, per la prima volta, le immagini dal vivo di Pixel 9 Pro Fold. Il nuovo pieghevole è stato certificato presso la NCC taiwanese.

Dalle immagini vediamo un pieghevole che presenta la fotocamera anteriore interna nell'angolo in alto a destra, diversamente da quanto abbiamo visto sulla prima generazione di Pixel Fold.

Vediamo anche dei bordi più sottili, sia sopra che sotto. Posteriormente vediamo il modulo fotografico con profilo quadrato, diverso dalla barra orizzontale ormai caratteristica dei Pixel.