Pixel 9 e il design svelato: sempre più curve, e un incentivo al sapore di IA

I leak che riguardano Pixel 9 non si fermano più. Nelle scorse settimane abbiamo iniziato ad apprendere sempre più dettagli sui prossimi top di gamma Google. E ora apprendiamo maggiori dettagli sul design e sulle esclusive IA che arriveranno su Pixel 9. Dopo aver visto i primi video dal vivo di Pixel 9, andiamo a vedere ulteriori immagini e dettagli sul design dei prossimi flagship Google, con qualche confronto interessante con i suoi diretti concorrenti.

Pixel 9 e l'amore per le curve di Google

I nuovi dettagli trapelati online consistono in nuovi video pubblicati da pixophone, lo stesso mittente dei video trapelati pochi giorni fa. Ipotizziamo quindi che i modelli ritratti nei video siano gli stessi che abbiamo visto poco fa. Il primo video, che trovate qui sotto, mostra a confronto Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL. Si tratta del modello base e di quello più grande che presenterà Google quest'anno. Entrambi sono in colorazione nera, e si nota chiaramente la netta differenza in termini di dimensioni tra questi due modelli. Come abbiamo menzionato nel nostro precedente articolo, questo video ci mostra come Pixel 9 sfoggerà una cover posteriore lucida, mentre su Pixel 9 Pro XL vedremo una cover posteriore opaca. Il contrario invece accadrà per il profilo laterale.

Oltre a questo, abbiamo modo di vedere Pixel 9 anche a confronto con il suo diretto predecessore, Pixel 8. Il particolare che notiamo subito è l'aumento della curvatura che riguarda il profilo del telefono. Google sembra quindi intenzionata a proseguire sulla strada avviata con Pixel 6, che ha visto i suoi top di gamma diventare sempre meno squadrati. Dal confronto con Pixel 8 notiamo anche l'incremento delle dimensioni della barra fotografica posteriore, che speriamo corrispondano a un ulteriore incremento delle già ottime performance fotografiche dei dispositivi di Google. Sul profilo laterale vediamo la classica porta USB-C, e l'alloggiamento per la SIM. Anteriormente in alto vediamo come i fori per il microfono appaiano più grandi rispetto a quanto osservato su Pixel 8.

Infine, un terzo video ci mostra un rapido confronto tra Pixel 9 Pro XL e iPhone 14 Pro Max. Dimensionalmente vediamo due dispositivi molto simili, e anche il contorno laterale di entrambi mostra rilevanti similarità.

E Gemini Advanced in esclusiva

Oltre ai nuovi dettagli sul design, arrivano informazioni anche sulle potenziali esclusive di cui dovrebbero goderei nuovi Pixel 9 di Google. Parliamo ovviamente di intelligenza artificiale. Come riportato da AssembleDebug, i nuovi Pixel 9 di Google potrebbero arrivare con Gemini Advanced gratuito per un anno. Sicuramente un ottimo incentivo per acquistare i nuovi top di gamma Google. Questo è quanto emerge dall'analisi dell'ultima versione beta dell'app Google. Il codice infatti indicherebbe che Pixel 9 Pro, e presumibilmente anche Pixel 9 Pro XL, potranno beneficiare di Gemini Advanced gratis per il primo anno. Non è chiaro se questo riguarderà anche Pixel 9.

