Intelligenza artificiale sì, ma sempre meno sul cloud: ecco le possibili novità dei Pixel 9

La differenza tra IA sul dispositivo e sul cloud

E per questo alcuni dispositivi dotati di Snapdragon 8 Gen 3 come ROG Phone 8 sono in grado di creare immagini da prompt direttamente sul dispositivo, mentre i Pixel 8 no .

Ovviamente perché questo funzioni è necessario che lo smartphone sia dotato di un SoC sufficientemente potente (così come avverrà per i prossimi "PC AI"). Per questo la differenza tra Gemini Nano (l'IA on-device di Google) e i chatbot Gemini Pro e Gemini Ultra .

Le possibili novità nei Pixel 9

Come riportato dal sito PiunikaWeb, nell'app AI Core e nell'app Messaggi Google sono apparse diverse novità che presagiscono nuove funzioni IA basate sul dispositivo.

Novità per l'app AI Core

L'app AI Core è il nuovo servizio di sistema di Android che consente l'accesso ai modelli di base IA eseguiti sul dispositivo.

Nella versione di marzo, sono apparse diverse novità nel codice. Uno riguarda, TEXT_TO_IMAGE, che suggerisce come il Pixel 9 potrebbe essere in grado di generare immagini direttamente sul dispositivo senza fare affidamento sui servizi cloud.

Un'altra funzione riguarda l'OCR (Optical Character Recognition), che indica l'arrivo di funzionalità di riconoscimento del testo sul dispositivo migliorate.

Altre funzionalità presenti nell'app AI Core includono LLM (Large Language Model), AUTOFILL_SMART_REPLY per generare suggerimenti di risposta automatica, TEXT_CLASSIFICATION per categorizzare il testo e EMBEDDING per l'elaborazione di immagini o PDF allegati per attività come i riassunti.

Novità in Messaggi

Ma non è finita. AssembleDebug ha scoperto nella beta di Messaggi il riferimento a una funzione chiamata QUESTION_TO_ANSWER.

Questa funzione suggerisce la capacità di rispondere alle domande utilizzando modelli di intelligenza artificiale sul dispositivo.

Secondo alcuni osservatori, questa capacità potrebbe essere utile per attività come la generazione di codice per i programmatori, fornendo informazioni aggiornate basate sugli ultimi modelli.

Messaggi utilizza AI Core per alimentare funzionalità come Magic Compose (MAGIC_REWRITE nel codice), quindi nell'ultima versione di Messaggi sono presenti novità non ancora disponibili in AI Core.