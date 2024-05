Pixel 9 senza segreti: IA al centro, e tanti contorni promettenti

Nelle scorse settimana abbiamo assistito a una consistente serie di leak che riguardano la serie Pixel 9. Sappiamo che arriveranno tre modelli , più il nuovo pieghevole . E sappiamo anche che ci saranno novità dal punto di vista del design e della scheda tecnica. Nelle ultime ore TT Technology ha realizzato un video per riepilogare quanto appena trapelato finora.

Il lancio dei nuovi Pixel 9 è sempre più vicino e, anche se non è ancora avvenuto, ci sembra già di conoscerli discretamente. Questa sensazione verrà probabilmente accentuata dopo le novità appena emerse online.

Il video che vedete in basso inizia mostrandoci alcuni render molto accurati di Pixel 9 e Pixel 9 Pro. Sarebbero quindi confermati i design per i tre modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, con il modulo fotografico posteriore aggiornato e i bordi più arrotondati che mai.

Il video ci mostra anche le colorazioni che dovrebbero arrivare. Si tratta di quattro opzioni per ogni modello: Jade (tonalità di verde), Obsidian (tonalità di viola), Peony (tonalità di rosa), Porcelain (tonalità di bianco / giallo) per Pixel 9; e Hazel (tonalità di verde), Obsidian (tonalità di viola), Porcelain (tonalità di bianco / giallo), Rose (tonalità di rosa) per Pixel 9 Pro e 9 Pro XL.

Quindi, possiamo avere anche una panoramica delle schede tecniche attese per i tre modelli:

Pixel 9

Display 6,24" (2.400 x 1.080 pixel), Dynamic AMOLED, 425 ppi, refresh rate fino a 120 Hz

6,24" (2.400 x 1.080 pixel), Dynamic AMOLED, 425 ppi, refresh rate fino a 120 Hz Processore : Tensor G4

: Tensor G4 RAM : 12 GB

: 12 GB Storage interno : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Sistema operativo : Android 15

: Android 15 Fotocamera posteriore : due sensori non ancora specificati

: due sensori non ancora specificati Fotocamera anteriore : 12 megapixel

: 12 megapixel Connettività : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Batteria: 4.600 mAh

Pixel 9 Pro

Display 6,34" (2.992 x 1.344 pixel), Dynamic AMOLED, 493 ppi, refresh rate fino a 120 Hz

6,34" (2.992 x 1.344 pixel), Dynamic AMOLED, 493 ppi, refresh rate fino a 120 Hz Processore : Tensor G4

: Tensor G4 RAM : 16 GB

: 16 GB Storage interno : fino a 1 TB

: fino a 1 TB Sistema operativo : Android 15

: Android 15 Fotocamera posteriore : tre sensori non ancora specificati

: tre sensori non ancora specificati Fotocamera anteriore : 12 megapixel

: 12 megapixel Connettività : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB Batteria: 4.600 mAh

Pixel 9 Pro XL

Display 6,73" QHD+, Dynamic AMOLED, 487 ppi, refresh rate fino a 120 Hz

6,73" QHD+, Dynamic AMOLED, 487 ppi, refresh rate fino a 120 Hz Processore : Tensor G4

: Tensor G4 RAM : 16 GB

: 16 GB Storage interno : fino a 1 TB

: fino a 1 TB Sistema operativo : Android 15

: Android 15 Fotocamera posteriore : tre sensori non ancora specificati

: tre sensori non ancora specificati Fotocamera anteriore : 12 megapixel

: 12 megapixel Connettività : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB Batteria: 5.100 mAh

Al di là delle specifiche tecniche, sappiamo poi che il vero cuore pulsante dei nuovi Pixel 9 sarà Gemini Nano, la nuova intelligenza artificiale di Google creata per vivere nei dispositivi mobili.

Allo scorso Google I/O abbiamo visto le principali potenzialità di Gemini Nano, la quale vivrà per la quasi totalità sul dispositivo.

Lancio e prezzi dei Pixel 9

Quando arrivano i Pixel 9? Google ancora non ha rilasciato informazioni sulla data di lancio ufficiale. Sappiamo che la presentazione dovrebbe avvenire nel prossimo autunno, molto probabilmente a inizio ottobre, se non prima.

In merito ai prezzi di lancio abbiamo appreso qualche anticipazione. Pixel 9 dovrebbe partire da un prezzo attorno ai 700 dollari, Pixel 9 Pro da circa 900 dollari e Pixel 9 Pro XL da circa 1.100 dollari. Quanto appena menzionato varrebbe per il mercato USA.