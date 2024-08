Pixel 9 ha finalmente una gestione smart delle dita bagnate

Non si tratta di una novità assoluta, in quanto già con i Pixel precedenti abbiamo visto una funzionalità per la sensibilità adattiva del touch. Solo che con i Pixel 9 arriva un Adaptive Touch più smart , vediamo perché.

Da poche settimane conosciamo anche i nuovi top di gamma di casa Google, i Pixel 9 che sono arrivati anche in Italia. Abbiamo già visto quali sono le novità principali dei nuovi smartphone , e oggi approfondiamo una funzionalità non particolarmente pubblicizzata da Google. Parliamo del nuovo Adaptive Touch dei Pixel 9.

Cosa può fare il nuovo Adaptive Touch dei PIxel 9

Come abbiamo anticipato sopra, i Pixel 9 sono arrivati con un nuovo Adaptive Touch. Si tratta di una sensibilità adattiva del touchscreen più sviluppata rispetto alla versione precedente.

La versione che abbiamo conosciuto sui Pixel precedenti permetteva di incrementare la sensibilità del touch nel caso in cui il dispositivo avesse una protezione per lo schermo. E come anticipato nelle scorse versioni beta di Android, per i Pixel 9 arrivano maggiori capacità per l'Adaptive Touch.

I nuovi smartphone di Google possono infatti adattare automaticamente la sensibilità del touchscreen in base a diverse condizioni. Come mostrato dal video in basso, i Pixel 9 sono in grado di gestire molto meglio le dita bagnate sullo schermo con il nuovo Adaptive Touch.