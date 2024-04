Pixel 9 e il suo nuovo modem: un salto di qualità, con connettività satellitare

Nelle ultime settimane abbiamo parlato in diverse occasioni dei nuovi Pixel 9, apprendendo che i nuovi smartphone made by Google riceveranno delle novità che riguardano l'estetica e il loro cuore pulsante .

I modem sono i recenti talloni di Achille dei Pixel

Negli ultimi anni abbiamo visto Google rinnovare in maniera consistente i suoi Pixel, di anno in anno. Non sono mancate le critiche però, e una parte consistente di queste era diretta al comparto della connettività.

Con Pixel 6 sono stati diversi gli utenti che hanno lamentato problemi e blocchi alla connettività che, in alcuni casi, influivano negativamente anche sul funzionamento di altri comparti hardware degli smartphone di Google.

Con Pixel 7 e Pixel 8 è arrivato un aggiornamento del modem, corrispondente al Exynos 5300 di Samsung: questo ha sicuramente portato maggiori ottimizzazioni, anche se le lamentele degli utenti in merito non sono completamente sparite, sebbene siano diminuite.

Con la serie Pixel 9 le cose si evolveranno ulteriormente in questo senso. Nel Tensor G4 ci sarà il nuovo modem Exynos 5400, prodotto sempre da Samsung. Non si tratta di un modem Qualcomm come sperava qualcuno, ma comunque dovrebbe portare miglioramenti alle performance e alla stabilità. Ma soprattutto, porterà il supporto alle reti 5G non terrestri, ovvero alla connettività satellitare.

Pixel 9 e la connettività satellitare

Dunque, arriva l'ennesima conferma che Google lancerà su Pixel 9 il supporto alla connettività satellitare. Di questo abbiamo sentito parlare in diverse occasioni, e sappiamo che dovrebbe concretizzarsi con il lancio ufficiale di Android 15.

La connettività satellitare su Pixel 9 dovrebbe supportare l'invio di messaggi di emergenza, che dovrebbero essere disponibili in pacchetti preimpostati, a contatti di emergenza scelti da ogni utente.

Al momento le informazioni a riguardo non sono chiarissime: ci sarà al minimo il supporto all'invio di SMS via satellite, il quale probabilmente non sarà esteso alle chiamate. Al momento vi sono evidenze che T-Mobile abbia collaborato con SpaceX per implementare questa funzionalità, e rimane da capire se si tratterà di una feature riservata gli utenti statunitensi, dove T-Mobile appunto è attivo.

In questo contesto, è bene sottolineare come il nuovo modem con supporto alla connettività satellitare arriverà anche sul nuovo Pixel Fold e sul tablet 5G che Google sta preparando.