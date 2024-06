Pixel 9 Pro e 9 Pro XL si faranno trovare prontissimi per l'IA, lo conferma la RAM disponibile

Le immagini che trovate in basso mostrano infatti i risultati ottenuti da Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL nei test benchmark effettuati sulla piattaforma Geekbench. Aldilà dei punteggi numerici, soggetti come sempre a diversi fattori non controllabili e che rendono il confronto con altri dispositivi poco sensato, abbiamo modo di vedere qualche specifica interessante .

Iniziando dal fratello maggiore, Pixel 9 Pro XL, vediamo come il dispositivo arriverà con ben 16 GB di RAM. Una scelta importante da parte di Google, che storicamente non ha mai esagerato in termini di risorse hardware sui suoi Pixel (un po' come Apple con i suoi iPhone). Ed è ragionevole pensare che questa scelta derivi dal fatto di voler allocare quante più risorse hardware a supporto dell'intelligenza artificiale.

Dai dati trapelati vediamo anche che Pixel 9 Pro XL avrà il processore Tensor G4, la nuova generazione di chip sviluppati da Google che dovrebbe proporre notevoli miglioramenti in termini di supporto all'IA.

E lo stesso accadrà per Pixel 9 Pro, il quale condividerà processore e quantitativo di RAM con suo fratello maggiore .

Per quanto riguarda Pixel 9 invece, vediamo che il modello base avrà "solo" 8 GB di RAM. Una scelta abbastanza prevedibile da parte di Google, e che ci fa ipotizzare che forse non tutte le funzionalità IA dei modelli Pro arriverà anche al modello base.

L'arrivo ufficiale dei nuovi Pixel 9 non è ancora stato annunciato. In ogni caso, questo avverrà dopo l'estate, probabilmente verso fine settembre o inizio ottobre. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.