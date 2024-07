Il Pixel 9 che brameremo inutilmente: arrivano nuove immagini

Il prossimo 13 agosto arriveranno tutti i nuovi Pixel, mai così numerosi come quest'anno. Ci sarà anche il nuovo pieghevole , che purtroppo noi italiani vedremo (a meno di clamorose sorprese) solo in foto . E allora iniziamo a portarci avanti.

Ci avviciniamo al cuore dell'estate e, per quest'anno, sappiamo anche che coinciderà con le novità più attese dell'anno per gli appassionati del mondo Pixel . Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli a riguardo, con le nuove immagini di Pixel 9 Pro Fold trapelate online.

Pixel 9 Pro Fold senza veli nelle nuove immagini

Le immagini che trovate nella galleria in mostrano appunto quello che sarà il nuovissimo pieghevole di casa Google, Pixel 9 Pro Fold.

Le foto ci mostrano quindi il design completo del pieghevole della serie Pixel. Chiaramente si tratterà di un dispositivo con un doppio schermo, quello esterno che appare come gli schermi dei classici smartphone non pieghevoli, e quello interno più grande che sarà effettivamente pieghevole.

La fotocamera interna, quella integrata nel display, la vediamo posizionata in un foto in alto a destra, utilizzabile ovviamente quando il dispositivo sarà aperto.

All'esterno, oltre al display più piccolo non pieghevole, vediamo il comparto fotografico dal design inedito per essere parte di un Pixel. Vediamo infatti un modulo abbastanza quadrato, con due file di sensori fotografici uno sopra l'altro.

Le immagini ci mostrano anche quali saranno le colorazioni disponibili: si parla della Obsidian e Porcelain, una più scura e una più chiara. Se volete saperne di più sulle specifiche tecniche attese, vi rimandiamo al recente approfondimento che abbiamo dedicato anche a Pixel 9 Pro Fold.

Per quanto riguarda il suo lancio, vi ricordiamo che la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire il prossimo 13 agosto, anche se l'arrivo sul mercato non sarebbe previsto in Italia, almeno immediatamente a valle della presentazione. Non è però escluso che non arrivi in un secondo momento.