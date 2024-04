Questo è Pixel 9 Pro a fianco di iPhone 15 Pro: aumenta la RAM, ma non lo spazio di archiviazione

Mancano ancora diversi mesi al lancio di Pixel 9 Pro, che dovrebbe essere accompagnato da Pixel 9 e dall'inedito Pixel 9 Pro XL. Gli smartphone di Google si faranno in 3 quest'anno, per meglio competere con Apple e con la concorrenza, ed è proprio a fianco del telefono della mela che Pixel 9 Pro è stato ritratto in quelle che sono le sue prime immagini dal vivo.