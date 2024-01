Mettetevi comodi e godetevi le prime immagini di Pixel 9 Pro

Sul profilo posteriore non vediamo particolari novità rispetto alle generazioni precedenti: troviamo infatti la porta USB-C con il carrellino per la SIM, oltre ai classici pulsanti del volume e per lo spegnimento. Il bordo appare consistentemente piatto, e ci ricorda un minimo il look degli ultimi iPhone.

Le dimensioni del dispositivo ammonterebbero a 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, con una sporgenza del modulo fotografico posteriore che ammonterebbe a 3,5 mm.

Oltre agli aspetti estetici che possiamo intuire da queste immagini, ci aspettiamo che le novità consistenti si concentreranno nel software, con l'intelligenza artificiale che ormai sta prendendo sempre più piede. E chissà, magari arriveranno anche degli aggiornamenti consistenti per l'hardware. Seguiremo con attenzione tutti i prossimi leak e vi terremo aggiornati.