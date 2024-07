Pixel 9 Pro vi farà dire addio al vostro telefono? Arriva il video teaser ufficiale

Manca ormai meno di un mese all'attesa data in cui Google presenterà tutti i nuovi prodotti per questo 2024. Ci saranno i Pixel 9, gli attesi top di gamma Android. E in questo senso, possiamo farvi vedere il video teaser ufficiale di Pixel 9 Pro.

Con l'avvicinarsi del suo evento ufficiale, programmato per il prossimo 13 agosto, Google ha pubblicato il primo teaser ufficiale per Pixel 9 Pro. Oltre al dispositivo, un protagonista è Gemini.