Pixel 9 Pro è un cuoco, un fotografo, un paparazzo e anche un impiccione, in questo video trapelato

Pixel 9 Pro si farà in due quest'anno, nel senso che ci sarà anche una variante XL, uguale nella sostanza, ma più grande. Al netto di questo, è chiaro che Google punterà molto su quello che di fatto è il suo modello top, e siccome i leak in merito non accennano a rallentare minimamente, oggi vi proponiamo un video ufficiale, trapelato, che mostra alcune delle novità principali che troveremo proprio sulla serie Pro. Pro-nti?