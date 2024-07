RAM e modem: tutte le grandi novità di Pixel 9 Pro XL. Da un dispositivo in vendita

Pronto per Gemini: 16 GB di RAM e archiviazione da 256 GB (forse di base?)

Il nuovo Pixel 9 Pro XL sembra pronto per eseguire Gemini sul dispositivo. Le immagini, trapelate dall'utente pourelle di XDA che afferma provengano da un telefono proposto in vendita a un suo amico (sembra un po' articolata come spiegazione, ma prendiamola per buona), mostrano diversi dettagli interessanti.

La schermata del bootloader rivela infatti che Pixel 9 Pro XL, nome in codice komodo, sarà dotato di 16 GB di RAM LPDDR5. Se il quantitativo di RAM è molto promettente, e dovrebbe garantire l'utilizzo di Gemini sul dispositivo senza intoppi, il tipo di RAM sembra non del tutto accurato.

Pixel 8 Pro infatti è dotato sì di 12 GB di RAM, ma di tipo LPDDR5X, più veloce ed efficiente, e immaginiamo che la serie Pixel 9 non faccia un passo indietro in questo senso.

Immaginiamo che anche Pixel 9 Pro riceverà 16 GB di RAM, come Pixel 9 Pro Fold, mentre Pixel 9 secondo alcuni dovrebbe fermarsi ad "appena" 12 GB (comunque un passo avanti rispetto agli 8 GB di Pixel 8).

In ogni caso, la gestione dell'IA sul dispositivo è molto esigente in termini di RAM (problema che abbiamo avuto modo di confermare anche per gli iPhone).

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, una precedente fuga di notizie ha indicato che la linea Pixel 9 2024 di Google partirà da 128 GB, ma è possibile che il modello oggetto del leak, Pixel 9 Pro XL, parta da 256 GB per essere all'altezza dell'indicazione "XL".