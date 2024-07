Come registreremo le chiamate con Pixel 9 (forse)

Pixel 9 dovrebbe arrivare sul mercato con una serie di novità software interessanti, la maggior parte delle quali sarà supportata dall'intelligenza artificiale.

Tra queste ci sarà la registrazione delle chiamate con trascrizione del testo. Vi ricorda qualcosa? Sicuramente sarebbe una trasposizione di quanto Google già offre ai suoi utenti, soprattutto a coloro che hanno un Pixel, con Google Recorder.

Lo screenshot che trovate in basso mostra un'altra analogia di questa ipotetica chicca dei Pixel 9. Su iPhone infatti arriverà la stessa novità con iOS 18.

Compresa la trascrizione delle chiamata supportata dall'IA. L'incognita più grande consiste nel capire la disponibilità geografica di questa novità.

La registrazione chiamate è da sempre stata limitata in base alla regione geografica. Si tratta infatti di una funzionalità critica in termini di privacy. In Italia infatti non ha mai visto una particolare diffusione, proprio a causa delle regolamentazioni sulla privacy. Probabilmente proprio per questo la registrazione chiamate su iOS 18 non sarebbe disponibile in Italia.