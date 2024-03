Ciao Pixel 9: ecco le nuove immagini, e quest'anno si ritorna al passato

Le immagini che trovate in galleria vi mostrano come dovrebbe essere Pixel 9: parliamo del modello base della nuova famiglia di Pixel. Vediamo un design leggermente rivisto: dovremmo trovare infatti un display piatto , bordi arrotondati e profilo laterale particolarmente piatto. L'avevamo pensato anche per i render trapelati in precedenza, Pixel 9 somiglierebbe a iPhone 15 .

Siamo a marzo e già possiamo avere una chiara idea di come saranno i prossimi top di gamma Android di casa Google. Parliamo ovviamente di Pixel 9 , per il quale sono trapelate online nuove immagini e qualche altra sorpresa interessante.

Sul retro vediamo un modulo fotografico aggiornato in termini estetici, con bordi più arrotondati per l'ormai iconica isola fotografica che caratterizza i Pixel di Google. Non ci saranno tre sensori, come ha lasciato intendere il leak trapelato qualche settimana, ma due, proprio come le precedenti serie Pixel.

Il display di Pixel 9 dovrebbe avere una diagonale da 6,03", leggermente più piccolo rispetto a quello di Pixel 8 da 6,1".

Le dimensioni dovrebbero corrispondere a 152,8 x 71,9 x 8,5 mm. Considerando il modulo fotografico posteriore, lo spessore arriva a 12 mm.

Un'altra novità di particolare rilievo l'ha condivisa il popolare leaker Steve H., lo stesso che ha pubblicato le immagini che avete appena visto. Con la serie Pixel 9 Google lancerà non due ma ben tre modelli.

Si tratta di una novità inedita per tutta la serie Pixel, che ha sempre avuto una versione base e una più avanzata. Con le ultime generazioni di Pixel siamo stati abituati alla versione Pro come quella avanzata, mentre in passato la conoscevamo con il suffisso XL. E proprio al passato sembra intenzionato a tornare Google.

Con la serie Pixel 9 arriveranno quindi tre dispositivi: Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Quest'ultimo modello dovrebbe quindi corrispondere a quello che qualche settimana fa è trapelato online come presunto Pixel 9 Pro, e allo stesso modo Pixel 9 Pro dovrebbe invece corrispondere a quello che finora avevamo pensato fosse Pixel 9.