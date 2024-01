Pixel 9 esce allo scoperto con un nuovo design: chi vi ricorda?

Rispetto alla generazione precedente Pixel 8, vediamo come Pixel 9 si presenterà con un design rinnovato . Proprio come suo fratello maggiore Pixel 9 Pro, il dispositivo arriverà con un display piatto , bordi arrotondati e profilo laterale particolarmente piatto. Probabilmente già ci avete pensato: Pixel 9 somiglia a iPhone 15 .

Dopo aver visto nel dettaglio il look di Pixel 9 Pro , trapelano i render di Pixel 9, suo fratello minore. Le immagini che trovate in galleria sono state condivise dal noto OnLeaks, e mostrano il design completo di Pixel 9.

Non si fermano i leak che riguardano Pixel 9, la nuova serie di top di gamma Google (ecco tutti gli altri migliori smartphone per fascia di prezzo ) che arriveranno nella seconda parte di questo 2024.

Sul retro vediamo un interessante aggiornamento in termini hardware: il modulo fotografico a barra orizzontale, anch'esso leggermente aggiornato in termini di design rispetto a Pixel 8, includerebbe non due ma tre sensori fotografici. Questo sarebbe un importante passo in avanti, che renderebbe il modello standard dei Pixel più vicino al modello Pro in uno dei suoi comparti cardine, quello fotografico.

Secondo i rumor emersi in rete, nel modulo fotografico posteriore dovremmo trovare un sensore telephoto, fondamentale per scattare con zoom ottico. Gli altri due saranno, probabilmente, il sensore principale e un grandangolo.