Pixel 9 avrà la sua MagSafe

Parliamo di ricarica wireless , un concetto che certamente è presente da diversi anni nel panorama smartphone, Pixel compresi. Per i Pixel 9 però potrebbe arrivare il nuovo standard di ricarica wireless denominato Qi2 . Questo rappresenta un importante passo in avanti perché sostanzialmente renderà compatibile la ricarica wireless con i cosiddetti Magnetic Power Profile, ovvero lo standard di connettori corrispondente al MagSafe di Apple.

Ogni anno abbiamo visto le generazioni di Pixel introdurre importanti novità , sia a livello hardware che a livello software, soprattutto nel campo dell'esperienza fotografica. E anche per la prossima, ovvero per i Pixel 9 , arriverà un'interessante innovazione .

Google ormai è pienamente immerso anche nel mercato smartphone , con i suoi Pixel che ogni anno vengono rinnovati nel segmento dei top di gamma e anche per quello che riguarda i medio-gamma.

Tale nuovo standard è infatti stato annunciato in un comunicato stampa dal Wireless Power Consortium (WPC), specificando che il Qi2 sta finalizzando i test di certificazione, lasciando intendere che i dispositivi che lo supportano arriveranno presto sul mercato.

La reale differenza, sia estetica che funzionale, con gli attuali caricatori consisterà nell'integrazione dei magneti.

La velocità di ricarica dovrebbe corrispondere a un massimo output pari a 15W, che magari potrebbe spingersi anche più in alto considerando la presenza delle bobine. La svolta a livello pratico però consisterà anche nella possibilità di usare accessori di terze parti dotati di questo standard per la ricarica wireless.

Si è fatto subito il nome dei nuovi Pixel 9 per l'adozione di questo standard perché Liyu Yang, un esperto proprio di sistemi di alimentazione che ha lavorato per Apple e che ora collabora con Google, ha affermato che Google è molto attiva per l'implementazione del nuovo standard Qi2 sulle future generazioni di Pixel.

Non ci sono conferme ufficiali ovviamente, ma il fatto che i nuovi Pixel 9 non arriveranno prima di settembre 2024 ci lascia ben sperare per un debutto della nuova ricarica wireless proprio su questi dispositivi.