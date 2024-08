Pixel 9 ha il ripristino dati in differita: una comodità ma non una rivoluzione

I nuovi smartphone top di gamma di Google sono appena arrivati, e pian piano stiamo scoprendo tutte le loro peculiarità. Tra queste, apprendiamo che i Pixel 9 dispongono della funzionalità di ripristino dei dati in differita . Vediamo perché è importante, ma non una rivoluzione nel settore.

Cosa significa riprisitinare i dati in differita su Pixel 9

Tutti gli smartphone ormai offrono la funzionalità di ripristinare i dati personali dal proprio vecchio smartphone quando viene configurato quello nuovo. Si tratta di una funzionalità fondamentale per portare sul nuovo dispositivo, in maniera rapida, tutti i dati dal vecchio modello (come foto, video, documenti, app ecc.).

Tale opzione viene sicuramente proposta alla prima configurazione del nuovo dispositivo. Dopo aver effettuato l'accesso tramite il proprio account Google, per tutti coloro che hanno un dispositivo Android, verrà richiesto se si intende ripristinare i dati dal vecchio smartphone.

Sui Pixel di Google tale funzionalità prevede un'interfaccia che chiede all'utente se copiare i dati dal vecchio telefono su quello nuovo. Se si sceglie tale opzione allora verrà richiesto di collegare i due smartphone per procedere al trasferimento dei dati, con la possibilità di scegliere quali dati copiare.

Come osservato da Mishaal Rahman, con i Pixel 9 arriva una possibilità in più. Sarà infatti possibile scegliere di ripristinare i dati da un vecchio dispositivo anche dopo aver effettuato la prima configurazione dello smartphone. Nello specifico, tale opzione è localizzata nelle Impostazioni di Android, all'interno della sezione Backup o copia dati.

Si tratta di una novità per quanto riguarda i Pixel di Google, visto che fino ai Pixel 8 è stato possibile procedere alla copia dei dati da un vecchio dispositivo soltanto durante la prima configurazione del nuovo smartphone. Ma non si tratta di una novità se consideriamo anche gli altri modelli Android.

Modelli come quelli di Samsung, ad esempio, permettono di copiare i propri dati dal vecchio telefono anche dopo aver effettuato la prima configurazione. In generale, si tratta di un'opzione comoda: non sempre si ha molto tempo durante la prima configurazione di un nuovo smartphone, e questa opzione aggiunge un grado di libertà a coloro che intendono copiare i propri dati dal vecchio modello.