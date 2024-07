Secondo nuove anticipazioni, infatti, i Pixel 9 avranno uno schermo Samsung con luminosità da record, lo stesso degli iPhone 16 Po , mentre Pixel 9 Pro Fold rinuncia al particolare formato dell'anno scorso per assomigliare maggiormente agli altri pieghevoli a libro in circolazione.

Forte di ben quattro dispositivi, tra cui un pieghevole che però non arriverà in Italia, la serie Pixel 9 quest'anno è più attesa che mai, e anche se sappiamo ormai quasi tutto delle specifiche tecniche , a pochi giorni dal lancio sono emersi nuovi dettagli sugli schermi.

Lo schermo dei Pixel 9: prodotto da Samsung, ma migliore di quello dei Galaxy

Dalle caratteristiche tecniche trapelate finora, sappiamo orma come la serie Pixel 9 sarà dotata di uno schermo OLED, ma quello che non sapevamo era il tipo di schermo e la sua luminosità.

Stando a quanto riportato dal portale ET News, i prossimi Pixel riceveranno nuovi pannelli OLED M14 di Samsung. Questi schermi rappresentano l'ultima evoluzione della tecnologia dell'azienda, e sarebbero in grado di garantire una maggiore luminosità e longevità.

Non solo, ma stando a quanto riportato, gli schermi sarebbero gli stessi previsti per gli iPhone 16 Pro e potrebbero essere potenzialmente i migliori sul mercato in termini di qualità.

Per dare un termine di paragone, la stessa serie Galaxy S24 utilizza la generazione più vecchia, M13.

Ma passiamo ai numeri. Pixel 8, che già era stato un notevole passo avanti rispetto ai predecessori, è dotato di un pannello con 1.400 nit di luminosità, mentre Pixel 8 Pro arriva a 1.600 nit.

Pixel 9 invece arriverà a ben 1.800 nit, mentre Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL arriveranno a ben 2.050 nit, tra i più luminosi sul mercato.

Tieni presente che questi valori non rappresentano la luminosità di picco, in quanto Google fornisce valori HDR per la luminosità a schermo intero. Quindi la luminosità di picco sarà ancora più alta.

Inoltre grazie ad Android Authority abbiamo recuperato i valori delle dimensioni, risoluzione e PPI degli schermi, che potete vedere nell'illustrazione qui sotto.