Pixel 9 brilla nei nuovi video trapelati online: eccolo a confronto con S24 Ultra

Ora che abbiamo conosciuto le attese novità di casa Samsung, con i nuovi pieghevoli e non solo, il mercato smartphone attende i prossimi gioielli di casa Google. Non manca molto al loro lancio ufficiale, e nell'attesa possiamo gustarci dei video live di Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Nelle ultime settimane sono trapelati online diversi dettagli suoi nuovi Pixel di casa Google. Giusto qualche giorno fa abbiamo parlato in maniera approfondita dei prezzi attesi per i prossimi Pixel 9 in Europa. E ora possiamo dargli uno sguardo in video.