Pixel 9a avrà una marcia in più anche dei Pixel 9

Cosa cambia da Pixel 9 a Pixel 9a

Nelle scorse settimane abbiamo visto come dovrebbe presentarsi in termini di design Pixel 9a, il nuovo medio-gamma che Google presenterà nella prima metà del 2025. Oltre al design, abbiamo intravisto anche le prime presunte specifiche tecniche.

E proprio a proposito di specifiche tecniche torniamo a parlare di Pixel 9a. Sono infatti emersi nuovi rumor sul prossimo modello di Google, i quali ci indicano che ci sarà anche qualche passo in avanti rispetto alla serie Pixel 9.

Il passo in avanti più consistente potrebbe riguardare la batteria. Il nuovo Pixel 9a potrebbe infatti arrivare sul mercato con una batteria di capienza pari a 5.000 mAh. Per Pixel 9 e Pixel 9 Pro abbiamo visto una batteria da 4.650 mAh. Considerando che, sempre secondo i rumor più aggiornati, non dovrebbero esserci cambiamenti in termini di dimensioni del display per Pixel 9a rispetto ai predecessori, possiamo ipotizzare che il nuovo smartphone di Google avrà un'autonomia sopra la media.

L'immagine che trovate qui sotto mette proprio a confronto le principali specifiche tecniche del prossimo Pixel 9a con i dispositivi di Google che hanno già debuttato sul mercato. Vediamo come Pixel 9a dovrebbe presentare fondamentalmente lo stesso display dei Pixel 9, anche se la RAM scenderà a 8 GB.